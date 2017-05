A Vergara ya no le interesa fichar a este polémico jugador de Tigres

El dueño de las Chivas Jorge Vergara aseguró en una entrevista a TVC Deportes que sus ganas por adquirir a los jugadores Jesús Dueñas y Javier Aquino de Tigres ya no son las mismas, pues una “pelea” y el alto costo serían las razones.

“Yo ya no creo que lo quiera mucho que digamos después de lo que pasó, entonces no se si (Dueñas) sea opción para Guadalajara y Aquino me gustaría verlo en Chivas pero lo veo muy difícil que lleguemos a los precios que quieren por Aquino”, señaló Vergara.

Cabe recordar que Dueñas tuvo un enfrentamiento después de la final con el jugador del Rebaño Miguel Ponce, razón que habría podido interferir en la opinión del empresario, aunque señala que la prioridad ahora es la cantera rojiblanca.

