VIDEO: Trollean a Luis García por fallar penal ¡Ah no bueno!

El ex futbolista y ahora comentarista deportivo, Luis García, fue trolleado de la manera más vergonzosa a través de las redes sociales, por su falla desde los once pasos en un partido amistoso ante Santos.

El también ex seleccionado mexicano no cobró de la mejor manera de frente al marco, causando la vergüenza de sus compañeros que no lo podían creer y que no dejaron de “molestar”.

Aquí el video:

Fallando un penal; otra vez, contra mis compadres de @ClubSantos pic.twitter.com/12upFMVivC — Luis García P (@GarciaPosti) May 30, 2017

Pero eso no fue todo, pese a que los grandes también fallan, en las redes sociales los aficionados no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de Dr García.

Se chingo la rodilla Dr, por eso la tiro al poste #Crack 😎 — Khryzthian (@khryz_drogba92) May 30, 2017

Como ves @martinolimx ah no bueno dr es un verdadero petardazo — rene flores (@regio27) May 31, 2017

El cobro fue lamentable Dr La me nnnn taaaa bleee — Hector Michael Perez (@hectormich) May 30, 2017

TAMBIÉ PUEDES VER: