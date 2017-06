Jugador histórico de América estalla contra Chivas tras su título

El décimo segundo campeonato de las Chivas rayadas del Guadalajara ha agregado un toque especial a la añeja rivalidad entre americanistas y rojiblancos, puesto que ambos clubes son considerados los máximos campeones de la Liga MX.

En esta ocasión, el histórico ex jugador de las Águilas del América, Adrián Chávez habló acerca de la Final del Clausura 2017 y destacó que el Rebaño sagrado fue ampliamente favorecido para conseguir su nuevo título.

“Siempre es lo mismo, les ayudan los arbitrajes y se esconden en las faldas del pueblo. Lo que haga Chivas siempre estará bien a los ojos de la afición aunque ganen con manchas. No hubiera sido América porque seguirían reclamando y crucificarían al árbitro como Cristo de Iztapalapa”, declaró a ESPN el ex arquero de Coapa.

Respecto a la polémica jugada que pudo haber cambiado el rumbo del partido entre Jair Pereira e Ismael Sosa, Chavez mencionó: “Fue un penal clarísimo que Santander no quiso marcar y eso que no estaba muy lejos. La patada del jugador de Chivas era hasta expulsión. Pero hasta en Televisa, como están ahora con ellos, se la pasan diciendo que merecieron ganar. Es que ya se sabe que con Chivas no pasa nada, les ayudan los árbitros y no pasa nada”.

El ex arquero mundialista en Estado Unidos 1994 también aseguró que América y Chivas son los mejores equipos de Mexico; sin embargo, detalló que América es el más grande debido a los títulos internacionales con los que cuenta su ex equipo.

“Chivas no existe a nivel internacional, no tiene títulos fuera de México. Los árbitros ayudan a Chovas pero les cuesta reconocerlo y se esconden en el cariño del puesto, son como el niño consentido y con América, lo ganes como lo ganes están criticando. Ojalá reconozcan que fueron beneficiados”, sentenció.

