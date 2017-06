Comienza a tomar forma la cartelera de UFC México

Sam Alvey y Rashad Evans se enfrentarán en la función UFC Fight Night México en peso medio y en la Arena Ciudad de México, el próximo sábado 5 de agosto, en la cartelera que protagonizará el tijuanense Brandon Moreno vs. Sergio Pettis.

Alvey viene de caer el pasado 22 de abril del presente año contra Thales Leites y será la segunda ocasión que pelee en México, luego de que le ganó a Alex Nicholson el 5 de noviembre del 2016.

Aquella ocasión, los aficionados aztecas se conectaron con Sam y le comenzaron a gritar “Canelo, Canelo” por su parecido con el púgil mexicano.

Mientras,Evans, exmonarca de peso semi-completo, llegará de tres derrotas consecutivas en la empresa.

Hasta el momento son tres las contiendas que ya están anunciadas en el quinto evento de la promotora en suelo azteca: Pettis vs. Moreno, José ‘Teco’ Quiñónez vs. Diego Rivas y Dustin Ortiz vs. Hector Sandoval.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV