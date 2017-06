Estas son las opciones de Memo Ochoa para seguir jugando en Europa

El arquero mexicano Guillermo Ochoa concluyó su paso con en el descendido Granada de la Liga de España, por lo que tendrá que reportar con el Málaga, dueños de su carta.

Tras finalizar su participación con la Selección mexicana el arquero tendrá que comenzar la pretemporada con el Málaga, siempre y cuando no exista alguna otra oferta, mismas que ya son analizadas por su representante.

Las Palmas es uno de los equipos españoles que están interesados en fichar al azteca, así lo señaló “Marca claro”.

Pero en la Liga de España no son los únicos que pretenden al ex americanista, la Liga de Francia es otra candidata, pues el ex equipo de Gignac, el Olympique de Marsella sería otro interesado.

A la lista se unen también el Napoli de la Serie A, los rumores de ofertas siguen saliendo, pero será en una semanas cuando Memo tome una decisión final.

