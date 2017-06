“Los Cavs van a ser campeones”: Georgina Holguín

Las finales de la NBA 2017 arrancan este jueves con el duelo entre los Warriors de Golden State y los Cavaliers de Cleveland, quienes se enfrentan por tercer año consecutivo.

Y quién mejor para platicar de este enfrentamiento que la guapa Georgina Holguín, apasionada del basquetbol y conductora del programa NBA Social Nights.

“Estamos muy emocionados porque ya vienen las finales. Si durante toda la temporada hay gente que le empieza a gustar el basquetbol, en los playoffs todavía más… pero en las finales es cuando la gente se engancha más a este deporte”, mencionó Gina en una entrevista para Publisport.

¿Crees que estos playoffs fueron predecibles… que ya se sabía que Warriors y Cavs volverían a disputar el título?

— Creo que estuvo un poco ya medio marcado, pero al final de cuentas no creo que haya sido tan fácil. Por ahí los Cavs sufrieron un poco con Celtics pero veremos qué pasa, va a ser la revancha y va a estar bastante reñido.

Para este año los Warriors trajeron a Kevin Durant, quieren la revancha… ¿crees que van a ser campeones?

— ¡Nooo! (bromea). Obviamente hay posibilidades. Los dos equipos tiene todas las posibilidades de ganar, tienen excelentes jugadores, excelentes entrenadores, una gran historia, las bases para ser campeones, pero yo sigo con Cavs, me encanta su manera de jugar, me encanta que sean rudos, más de contacto, esto para mí me motiva más.

¿Los Cavs ha sido tu equipo de siempre?

— No, mi equipo es el Heat de Miami pero en las finales le voy a los Cavs por LeBron James.

¿Qué opinas de James?

— Yo le agarré cariño a LeBron por Miami, los hizo campeones como ahora con los Cavs. Me gustó también la historia de que regresó a su casa, es un equipo que no había sido campeón nunca, eso me gusta mucho, me gusta cómo juega, cómo es con sus compañeros.

¿Crees que es el mejor jugador de la actualidad?

— Sí, es un gran jugador, de los mejores que hay, muy completo, fuerte, alto pero mueve muy bien el balón. Tiene la habilidad de jugar en cada una de las cinco posiciones del basquetbol y eso lo hace un basquetbolista muy especial.

Debido a su gusto por la NBA, Georgina fue elegida para conducir NBA Social Nights, programa que se transmite todos los miércoles en punto de las 19:00 horas, por Facebook Live desde la cuenta de NBA México, un proyecto que está haciendo que la gente se acerque más a esta liga.

“Hoy en día la mayoría de las personas tienen Facebook, incluso más que una televisión, entonces es muy importante poder llegar a toda esa gente que a la mejor no le gusta tanto el basquet, que no sabe muy bien qué onda, y cuando ves que se empieza a enganchar con esto es padrísimo”.