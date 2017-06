Lucia Villalón asegura que habría sido un error casarse con 'Chicharito'

Tras varios meses de que se hiciera publica la ruptura de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Lucia Villalón, la periodista española sigue demostrando día a día que trata de superar su decepción amorosa.

En esta ocasión, Villalón volvió a hablar de ‘Chicharito’ y destacó la falta de compromiso del delantero mexicano en torno a su relación e incluso argumento que hubiese sido un error haberse casado con él.

“Yo soy muy creyente y sé que todo ha pasado porque Dios así lo ha querido, porque si me hubiera casado con él me habría equivocado. Está claro que él no estaba preparado ni le ha dado nunca la importancia que debe”, declaró la periodista española a la revista Woman Madame Figaro.

Asimismo, Villalón aseguró que no vive la mejor etapa en su vida personal, pero tratara de recuperarse, puesto que nadie se muere de amor.

“Bueno, no puedo decir que estoy en mí mejor momento, la verdad, pero tampoco en el peor. De desamor nadie se muere; y a hora toca superar la decepción”, detalló Villalón.

