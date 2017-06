VIDEO: Rafa Puente Jr. rompe en llanto durante programa en vivo

Tras haber conseguido el ascenso a la Liga MX con los Lobos BUAP, Rafa Puente Jr. recordó aquel momento que a sus 38 años quedó marcado para siempre.

Todo ocurrió en un programa en vivo de ESPN, televisora en la que trabajo antes de ocupar el banquillo en la Liga de Ascenso. Su ex compañeros le entrevistaron y hasta lo hicieron llorar, pues recordó a las personas que le han dado la fuerza para estar donde está.

“Mucha alegría. siempre que recuerdo eso me ilusiona mucho, evidentemente todo mundo se fue con la imagen de mi padre porque es alguien mediático, pero antes que mi papá, mi mujer, se la jugó conmigo. Ustedes saben que trabajar aquí (en la CDMX) te da mucho, te da una zona de confort, estabilidad, no hay presión. Mi mujer dijo órale, hago la maleta y me voy contigo, dale, es tu sueño.

“Afortunadamente aquí había logrado hace un contrato importante devengando el 45% menos, el dinero nunca va a ser algo que me rija en la vida pero sí es una variable que en toda ecuación cobra relevancia, entonces por eso primero mi mujer, mis hijos y mis padres que gracias a ellos soy lo que soy, muchos hablan de mi papá por ser mediático, pero mi mamá tiene un valor trascendental, son el pilar de mi familia”, señaló al borde del llanto.

Aquí el video:

De igual forma Puente Jr. aún no tiene asegurado su lugar en el banquillo como técnico de Primera División, pues la directiva de Lobos aún no le renueva el contrato, debido a la falta de patrocinios ya que el patronato del club busca inversión para poder mantener un equipo de Primera.