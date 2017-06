Comparan espectáculo de la Final de Champions con el Super Bowl

Un espectáculo de música, luces, efectos visuales, color y fuego, similar al que reúne a cientos de millones de televidentes de todo el mundo cada año en el descanso de la Superbowl, precederá mañana a la disputa de la final de la Liga de Campeones, entre el Juventus y el Real Madrid,

Si en la edición pasada fue la cantante de soul estadounidense Alicia Keys la encargada de animar los prolegómenos del encuentro entre Real Madrid y Atlético de Madrid, en Milán, este año el grupo elegido ha sido la banda de hip-hop The Black Eyed Peas, en un ‘show’ que se emitirá en 200 países y para el que se espera una audiencia aproximada de 200 millones de personas.

“Ganamos un concurso de la UEFA en el que buscaban un socio para el diseño y la producción de la ceremonia de inauguración en tres ediciones de la final de la Liga de Campeones: Berlín, Milán y Cardiff. Nos presentamos junto a Circo de Bakuza, una compañía franco-canadiense muy reputada, y ganamos”, aseguró a EFE en Cardiff Andrea Francisi, director ejecutivo de Filmmaster Events, la empresa encargada de idear, planificar y organizar el espectáculo.

“El primer año, en Berlín, cubrimos el terreno de juego con una alfombra gigante y colocamos un escenario en el centro del campo, buscando reinventar el espectáculo y proteger el césped”, señaló Francisi.

“El año pasado, en colaboración con Pepsi, contamos con una estrella internacional como es Alicia Keys. Y ahora, en Cardiff, tenemos una banda conocida en todo el mundo: los Black Eyed Peas. Para su esperado espectáculo tendremos efectos visuales, gráficos y reales. Y mucho fuego”, prosiguió el italiano.

El espectáculo, de no más de 12 minutos de duración, arrancará a alrededor de las 19:33 hora local (20:33 GMT) y finalizará con la actuación de los Black Eyed Peas y la posterior entrada de los futbolistas de Juventus de Turín y Real Madrid al césped del Millenium Stadium de Cardiff.

Los duros siete meses de trabajo previos a la final se verán reflejados en una ceremonia en la que participarán 450 personas: 150 bailarines profesionales, 120 militares, que serán los encargados de desplegar la alfombra gigante sobre el césped, 172 del personal de producción de Filmmaster Events, cinco músicos y los tres cantantes de Black Eyed Peas -Will.I.Am, Taboo y Apl.de.ap, puesto que la vocalista, Fergie, ha abandonado el grupo-.

Los Black Eyed Peas, uno de los grupos más populares del mundo, con éxitos como “Where is the Love?”, “I Gotta Feeling”, “Pump It”, “Don’t Lie”, “Meet Me Halfway” o “Let’s Get It Started”, actuarán durante cerca de seis minutos sobre un escenario que pesa aproximadamente 4.500 kilos y que será instalado sobre una alfombra gigante protectora de 7.000 metros cuadrados.

“Por primera vez contaremos con 150 bailarines profesionales. Tenemos sólo 12 minutos para hacerlo todo: salir, desplegar la alfombra y cubrir el césped, montar el escenario, disfrutar del show y desmontarlo todo. La ceremonia acaba con la entrada de los jugadores en el terreno de juego y el arranque del himno de la Champions”, comentó Francisi a EFE.

La compañía italiana, que ha participado también en otros grandes eventos como las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y de la Eurocopa de 2012 de Ucrania y Polonia y en la inauguración del Juventus Stadium de hace seis años, promete un espectáculo de luces, color y “mucha música” de tintes similares al de la Superbowl estadounidense, en un show que hará las delicias de las 70.000 personas presentes en el Millenium Stadium de Cardiff y de los más de 200 millones que se esperan a través de la televisión, antes del planto principal, el verdadero espectáculo: la final de la Liga de Campeones.