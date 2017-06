ENTREVISTA: La 'Juve' más poderosa de la historia puede destronar al Campeón: Lati

Con el arsenal más poderoso de su historia la Juventus llega a Cardiff con la intención de destronar al Campeón Real Madrid en la Final de la Champions League y con todos los argumentos futbolísticos para lograrlo, así lo consideró el periodista Alberto Lati en un análisis que realizó previo al duelo por el título de este sábado, pues desde su perspectiva el conjunto merengue no es el favorito esta ocasión.

Después de trabajar en los eventos deportivos más importantes, ¿Con qué ilusión vives esta cobertura?

Con la misma de siempre o con más todavía por la dimensión del evento, los equipos que llegan, el tipo de cobertura, lo que ofrece Gales periodísticamente, culturalmente; creo que es muy basto y el compromiso es muy grande, además nos ha ido muy bien en las coberturas. Una cobertura de 360 grados dando todos los ángulos de lo que es Gales, de lo que es Cardiff y de lo que es esta Final.

¿Qué hace que el Real Madrid sea favorito en la Final?

No me queda tan claro qué hace al Madrid favorito a ser campeón, es favorito muy ligeramente y eso habla impresionantemente de la Juventus, porque con un once juventino que solamente tendría acaso tres jugadores titulares en el Madrid está muy pareja la Final, eso habla del equilibrio, del oficio que ha logrado Allegri en un equipo que dejó Conte hace tres años, porque decía que no tenían para competir internacionalmente, pues bien Allegri ya los ha llevado a su segunda Final de Champions. El bloque de la Juventus es muy sólido, esta vez yo no me atrevo a decir que alguno de los equipos sea favorito con claridad.

Después de eliminar al Barcelona esta temporada, tres copas consecutivas en Italia, seis scudettos en fila, ¿qué argumentos tiene la Juve para conquistar su tercera Champions League?, ¿es su mejor momento después de seis finales perdidas?

No lo dudo. Sí es su mejor momento después de todas estas finales perdidas. Es muy extraño el caso de la Juventus, un equipo con un aura tan gloriosa, tan triunfadora en Italia, y con un estigma tan perdedor cuando nos referimos a Europa; Europa se le ha resistido a este equipo de auténtica dinastía en Italia. Yo creo que es su plantel más poderoso, mucho más fuerte que el de hace dos años sin duda alguna, que perdió ante el Barcelona, creo que más fuerte también que el de los 90, y mira que el de los 90 podía juntar en el equipo a elementos como Del Piero, Zidane, Deschamps, era un auténtico equipazo y sin embargo perdió las Finales de Champions. Creo que esta Juventus es más fuerte que aquellas.

¿El duelo de porteros podría ser decisivo

Sí, pero también el duelo defensivo. En ese sentido, la Juventus evita los goles, es un cerrojo auténtico, ya sea que ponga a sus tres centrales, a Barzagli, a Bonucci y a Chiellini, o que deje descansar a Barzagli y que apueste por otra formación. Keylor Navas suscitaba muchas duda y ha encontrado su mejor versión en el mejor momento y ha sido determinante para el Madrid en este último tramo. Buffon sigue tan impresionante como en un principio, me cuesta creer que cuando venía a la Eurocopa 2000 y se lesionó lloraba pensando que su ocasión se le había ido; un par de décadas después sigue teniendo ocasiones y no dudo, con este nivel, no solamente irá a Rusia 2018, sino que irá en plan estelar.

Experiencia contra éxito precipitado entre Massimiliano Allegri, quien va por su primer título internacional con la Juventus después de 15 años como entrenador, y Zinedine Zidane con el Real Madrid, en busca del bicampeonato en Champions a tres años de que inició su carrera, ¿quién podrá pesar más en duelo de estrategas?

Al final, el partido lo van a definir los jugadores. Por exitoso, preciso y quirúrgico que sea Allegri y por estrella que tenga Zidane o por gran gestión que haya manejado, creo que lo van a decir los jugadores. Hay demasiado talento en la cancha, cuando hay mucho talento, por mucha estrategia o por mucha disposición o variantes que se quieran lanzar, termina por decidir el peso de los que saben jugar al futbol y hay muchísimos que saben de sobra en la cancha. Pocas veces como en esta Final hay tantos.

