Higuera desmiente interes de Chivas por Jürgen Damm

A través de redes sociales, José Luis Higuera, CEO de Grupo Omnilife desmintió los rumores sobre la posible llegada de Jürgen Damm a las Chivas rayadas de Guadalajara para la próxima temporada.

Según información de Univisión Deportes, Guadalajara estaría dispuesto a ofertar hasta 13 millones por el extremo mexicano; sin embargo, Higuera reveló no tener intéres en el jugador felino.

“A toda la afición de Chivas no la engañen, no estamos interesados en Jürgen Damm. Gran Jugador pe no entra en nuestros planes”, compartió Higuera en su perfil de Twitter.

Cabe destacar que en las últimas horas Damm ha estado relacionado con el West Ham de Inglaterra, equipo que ofrecería poco más de cinco millones de euros por su pase.

