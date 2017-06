Revelan que al ‘Parejita’ López lo mantiene su novia con la pensión de su ex esposo

El ex futbolista José Luis López sería tachado de ‘mantenido’, ya que sería su novia la que se encarga de sus gastos debido a que él no trabaja.

Pero eso no es todo, ya que Genoveva Tapia estaría haciéndose cargo de dichos gastos con el dinero que su ex esposo, el periodista David Páramo, le da de pensión mensual.

Según informó la revista TV Notas, el ‘Parejita’ vive en el departamento que el periodista le compró a Tapía.

“Una vieja amiga de Genoveva nos contó que vive junto a López desde el año pasado con los 150 mil pesos mensuales que Páramo le da de pensión y que su romance inició cuando ella estaba casada con David, y el ex jugador con la actriz Erika García, ¡de quien aún no se divorcia!… ‘Tanto José Luis como Veva les han visto la cara de idiotas a David y a Erika’”, publicó dicho medio en su portal de internet.

“Genoveva terminó con el primer matrimonio de Parejita, y también con el que tuvo con la actriz Erika García; mientras que ella engañaba a David… bueno, al pobre todavía le sigue mintiendo”, añadió dicha fuente.

“Sí. Hace poco David le pagó a Genoveva una cirugía para aumentar sus bubis y mira, nadie sabe para quién trabaja porque ¡José Luis es quien las disfruta! (ríe)”, continuó.

Finalmente, reveló que el ex jugador de Pumas no quiere trabajar para no tener que darle un gasto a su ex pareja.

“Dice que José Luis está jodido, que le da pena su pobreza, pero que en el sexo la tiene plena”, sentenció la supuesta amiga de Tapia.

