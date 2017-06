Último Guerrero y Terrible se preparan para representar a México en ROH

Los rivales que Último Guerrero y Terrible enfrentarán el próximo 23 de junio en el Lowell Memorial Auditorium de Massachusetts han sido confirmados. La empresa Ring Of Honor anunció que los representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre se medirán ante Matt Taven y Vinny Marseglia, dos figuras que han prometido acabar con la dupla mexicana.

Tanto para el Guerrero y Terrible, como para el público mexicano, Matt Taven no les resulta desconocido, pues el gladiador ha hecho dos breves temporadas en territorio azteca dejando un grato sabor de boca, primero como rudo y después enfrentando justamente a Último Guerrero en “Homenaje a dos Leyendas”, donde el líder de los Guerreros Laguneros retuvo el Campeonato Mundial Histórico NWA de Peso Medio en el coloso de la colonia Doctores.

Taven también se llegó a ver las caras con Terrible, aunque en menor medida, y también sostuvo una intensa rivalidad con el líder Ingobernable, Rush. El próximo 23 de junio, en Massachusetts, Taven volverá a sentir el estilo de la lucha libre azteca y será bien acompañado por Vinny Marseglia, a quien deben estudiar muy bien Terrible y el Guerrero para salir con la victoria.

Best in the World, nombre del evento, será un Pago Por Evento que se realizará el viernes 23 de junio a las 9 de la noche, hora del este de la Unión Americana.

Los mejores jóvenes, en busca del estrellato del CMLL

-Arranca en Torneo La Gran Alternativa

Esta noche en la Catedral de la lucha libre, la Arena México se da inicio con la primera de tres fases del Torneo La Gran Alternativa, el cual es trampolín hacia el estrellato para las jóvenes promesas que están empujando fuerte en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así los mejores jóvenes serán apadrinados por un luchador estrella, en la justa participan cuatro jóvenes rudos y cuatro técnicos.

En la primera fase participarán el espectacular Star Jr. que será apadrinado por “el príncipe de plata y oro” Místico; el tapatío Esfinge, quien ganó este torneo en la edición 2016 y que tendrá de padrino a su paisano, “el ídolo de los niños”, Atlantis. La revelación poblana, Stigma, que tendrá el respaldo del “inmortal” Titán; el suicida poblano, Pegasso, tendrá el apoyo del patriarca de los laguneros, Blue Panther, mientras que del lado rudo estarán los tres integrantes de la Nueva Generación Dinamita, por un lado El Sansón que será respaldado por Último Guerrero; El Cuatrero apoyado por su tío Máscara Año 2000; y El Forastero que estará apoyado por su paisano “el 1000% Guapo” Shocker; además del lagunero Espanto Jr. que será apoyado por el líder Invasor Kráneo. Así esta es una enorme oportunidad para que los Nuevos Valores demuestren toda su calidad y se alcen con el triunfo en lo que es uno de los más espectaculares torneos que tiene el CMLL.

Antes de este torneo veremos Un Relevo Increíble donde estarán en acción una combinación de Ingobernables integrados por “el Toro Blanco” Rush y “la bestia del ring” Pierroth quienes tendrán de aliado a El Hechicero para enfrentar a tres rudos de enorme poderío como “el tanque alemán” Vangellyz, “el corsario del amor” Rey Bucanero y al frente de la batalla estará “el maraquero” Negro Casas. Enorme será la expectación de este duelo donde cabe la posibilidad de que El Hechicero se pueda integrar como nuevo Ingobernable por lo que tiene que demostrar argumentos luchísticos para tal situación.

En la tercera lucha veremos un Match Relámpago entre el suicida queretano Rey Cometa y el “chocolate lagunero” Dragón Rojo Jr. Es un duelo con límite de 10 minutos que sacará chispas donde veremos si la espectacularidad y efectividad de Rey Cometa supera el poderío y mañas del líder de los Revolucionarios. Para la segunda lucha veremos en acción a un combinado de espectaculares científicos donde estará “el surcador del espacio” Drone, “el orgullo de Atlixco Puebla” y completa la tercia el oaxaqueño cadencioso Fuego quienes se enfrentarán a “el pequeño maestro” Virus, “el rey del yogurt” Misterioso Jr. y “el incendiario Disturbio.

Para abrir la función veremos en acción a Los Pequeños Estrellas con “el 500% guapo” Shockercito y “el mini misil humano” Stukita quienes se enfrentarán a dos de los luchadores más despiadados de esta división con “el rey del chúntaro style” Mercurio y Pequeño Violencia. No lo olviden, toda la emoción y espectacularidad de la mejor lucha libre del mundo se experimentan de manera inmejorable en la majestuosa Arena México, este viernes en punto de las 8:30 de la noche.



