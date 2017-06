Afición del Real Madrid festeja título en fuente de las Cibeles de la CDMX

Real Madrid es un equipo de tradición con mucha afición en México, y por ello decenas de aficionados acudieron a la Fuente de las Cibeles en la colonia Roma.

Con la décimo segunda orejona en sus manos, los fánaticos merengues comenzaron a rodear el emblemático punto de la Ciudad de México, tal y como lo realizan los seguidores del Real Madrid en la capital española.

Banderas, gorros y por su puesto playeras del equipo blanco inundaron las calles aledañas a la fuente para gritar el nuevo campeonato Madrid.

Elemtos de Seguridad Pública de la CDMX cuidan a los asistentes para que puedan tener un festejo tranquilo.

Manuel Fortes, quién radica en nuestro país desde hace 10 años y que ha formado una familia en México, se mostró alegre, pues tuvo la oportunidad de llevar al festejo a su pequeño hijo.

“Sí, increíble, no hay palabras para describir esta alegría. Hace mucho que no voy a casa y hoy el Real Madrid, mi Madrid del alma, me regala este momento y por supuesto, enseñarle al ‘peque"”.

#PrecauciónVial cerrada la circulación en los accesos a la Glorieta de Cibeles. #AlternativaVial Insurgentes, Chapultepec y Av. Sonora pic.twitter.com/7FeN1LKHeQ — OVIALCDMX (@OVIALCDMX) June 3, 2017

