Barcelona olvida rivalidad y felicita al Real Madrid

A través de su cuenta de Twitter el Barcelona felicitó al Real Madrid por la obtención de su décimo segunda corona de la Liga de Campeones, luego de imponerse a la Juventus de Turín 4-1 en Cardiff, Gales.

El conjunto Blaugrana, acérrimo adversario de los merengues, se olvidó de la intensa rivalidad entre ambos para reconocer el buen momento que atraviesa la escuadra dirigida Zinedine Zidane que no tuvo problemas para derrotar a una “Vecchia Signora” que solo puso resistencia unos minutos.

Al final el Madrid fue muy superior a los italianos y con un marcador contundente y un doblete de Cristiano Ronaldo, conquistaron el bicampaonato de Champions League, algo que ningún club había hecho.

Congratulations @realmadrid for winning the trophy in Cardiff

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2017