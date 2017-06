Leyes de Reino Unido impiden fichajes de

Más allá de que Pedro Caixinha haya pedido al Gullit Peña y a Eduardo Herrera para reforzar al Rangers, de acuerdo a las leyes en el Reino Unido y a los reglamentos de la Federación Escocesa, el camino para que ambos futbolistas mexicanos consuman su pase al futbol escocés, no es tan sencillo como pagar por los jugadores y hacerles un contrato.

Lo anterior, se debe a que ninguno de los dos futbolistas tiene en los últimos dos años el 75 por ciento de juegos oficiales disputados con Selección Mexicana, requisito establecido por las leyes en el Reino Unido a jugadores extranjeros no comunitarios que quieran fichar para un equipo, en este caso, escocés.

Al no tener ese porcentaje de partidos en Selección, de forma automática las leyes británicas determinan inelegibles tanto a Peña como a Herrera, por lo que los dos, primero deberán conseguir la licencia gubernamental para trabajar en el Reino Unido como futbolistas y después, obtener un permiso de trabajo (Governing Body Endorsement por su nombre en inglés), ante la Federación Escocesa a través de una apelación.

Para obtener dicho permiso, Rangers y los futbolistas deberán convencer a un tribunal establecido por la Federación Escocesa compuesto por exjugadores y entrenadores, que si bien no tienen el porcentaje de partidos jugados en Selección Nacional, aportarán una plusvalía tanto al equipo de Glasgow como al futbol de aquella nación; después, ese panel determinará si se le otorga el permiso a ambos mexicanos.

En estos casos, la mayoría de las apelaciones para permisos de trabajo en Escocia son satisfactorias y para ejemplo, en enero de este año, Celtic logró que el marfileño Kouassi Eboue obtuviera su permiso de trabajo pese a no tener el 75 por ciento de juegos disputados en su selección, aunque sí ha habido casos denegados, como por ejemplo en 2005, cuando el Dundee United no pudo lograr el permiso del delantero trinitario Jason Scotland, ya que la Federación no consideró que diera una contribución significativa al futbol escocés.

Además, ha habido permisos denegados debido a la edad del jugador, aunque en este caso, el Gullit tiene 27, mientras que Lalo tiene 28.

Inclusive, el Gullit ya está en Glasgow, donde ya realizó los exámenes médicos a la espera de que se destrabe dicha situación y pueda estampar su firma, en tanto que una fuente cercana a Lalo Herrera, reveló a Mediotiempo que el jugador también aguarda a que se resuelva ese asunto, para que se consume su pase al equipo apodado como ‘The Light Blues’.