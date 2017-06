FOTO: Filtran playera de la Juve campeón de la Champions League 2017

Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, cortaron toda esperanza a la Juventus de salir campeones de la Champions League 2017, pero por si la dudas, el equipo italiano, como en toda final, las playeras de campeón siempre están listas, pase lo que pase.

Esta habría sido la playera de celebración con la que la Juve hubiera celebrado el haber obtenido su tercera Orejona en su historia, así lo señaló Footy Headlines.

Juventus 2017 Champions League winners shirt reveals. [Footy Headlines] #UCL #Cardiff #JuveRMA

THE CHAMPIONS OF EUROPE SOON! 😍😍😍 pic.twitter.com/A1SW0vLvh4

— Forza Juventus (@ForzaJuve2017) June 3, 2017