Neymar, Lewis Hamilton y Odell Beckham Jr. se dieron tiempo para asistir a las finales de la NBA

Aprovechando su período de vacaciones con el Barcelona, Neymar se dio tiempo para disfrutar de las Finales de la NBA, misma acción que realizó Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula 1, el cual tiene actividad en las pistas hasta el próximo 9 de junio en el Gran Premio de Canadá, además de Odell Beckham Jr., receptor de los Gigantes de Nueva York de la NFL.

A través de Twitter, la Asociación Nacional de Baloncesto publicó vídeos y fotografías en los que se observa a los deportistas en la Oracle Arena para ver el segundo partido entre Warriors y Cavaliers.

Previo a que comenzara el juego, el futbolista brasileño tuvo la oportunidad de pisar la duela, además de que accedió a tomarse fotografías con varias personas.

Formula One 🇬🇧 superstar @LewisHamilton & ⚽️ 🇧🇷 superstar @neymarjr arrive for #NBAFinals Game 2! pic.twitter.com/F22Fr28XyJ

Courtside at Game 2 of the #NBAFinals

🏈 @OBJ_3

🏎 @LewisHamilton

⚽️ @neymarjr pic.twitter.com/6FdevmMzVx

— NBA (@NBA) June 5, 2017