Habrá duelo de Leyendas del Guadalajara y River

A las 19:00 horas del próximo sábado está pactado que inicie en el Estadio 3 de Marzo, el encuentro con fines benéficos, entre leyendas del Guadalajara y elementos que jugaron en River Plate, así como argentinos que han estado en el futbol mexicano.

Los boletos están a la venta en lataquillamx.com, así como en algunos hospitales, tal es el caso del San Javier. El mismo día del encuentro habrá taquillas abiertas para la venta de entradas y se espera recaudar una importante suma de dinero para ayudar a las asociaciones civiles que están involucradas en este evento, como Epic Queen A.C., Fundación San Javier, Fundación más que vencedores, Children International, Fundación MDS, entre otras.

Joel Sánchez dijo estar contento de participar en este evento, porque se ayuda a instituciones que hacen labor altruista, ayudando a quienes más lo necesitan y prometió a los asistentes, un buen show de futbol.

“Nosotros nos hemos estado preparando por nuestra parte, la verdad es que queremos brindar un buen encuentro, que la afición se divierta y esté segura que vamos con la intención de jugar muy bien, de agradar, de brindarnos para que todo este salga muy bien. Ojalá se atienda el llamado, porque la verdad es que hay mucha gente que pasa por momentos difícil y con esto, se verá beneficiada”.

Jugadores que están confirmados por parte del Guadalajara: Gustavo Sedano, Javier Ledesma, Salvador Carmona, Jorge Barrera, Jonhy García, Héctor Reynoso, Héctor Castro, Camilo Romero, “Lupillo” Castañeda, Sergio Ávila, Ramón Morales, Ignacio Vázquez, Paulo César Chávez, Manuel Martínez, Joel Sánchez, Gustavo Nápoles, Alberto Coyote y Juan Pablo Alfaro.

Elementos confirmados de River y argentinos que militaron la Liga MX o están en activo: Juan Menseguez, Matías Vellaz, Leandro Cufré, Danilo Gerlo, Sergio Castillo, Luis Miguel Lobo, Guillermo Pereyra, Pablo Fernández, Hugo Castillo, Ariel Franco, Gaby Pereyra, entre otros.

Los boletos tendrán un costo de 100 pesos, se estarán invitando a algunas familias para que al final del encuentro, reciban las camisetas de los ex jugadores de Chivas firmadas por todos y también se rifarán dos viajes a Argentina, para la despedida de Fernando Cavenaghi. No se utilizará la camisa oficial de Chivas, será una alternativa porque no se obtuvieron los permisos de la directiva rojiblanca.

@tilonchavez15 @RamonMorales11 @reynoso_4 y todo el equipo listos vs @CARPoficial cita sábado 10 de junio estadio 3 de marzo ! pic.twitter.com/Ujrnt9fwzE — Joel Sánchez (@eltibu8) June 2, 2017

