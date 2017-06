Pimpinela Escarlata deja pelona a Mamba en Verano de Escándalo

Uno de los duelos más atractivos de la función “Verano de Escándalo” de la empresa AAA, celebrada en Chihuahua, fue el que protagonizaron los luchadores exóticos Pimpinela Escarlata y Mamba, quienes se jugaron sus preciadas cabelleras.

Y fue la experimentada “Pimpi” quien impuso su experiencia y dejó pelona a Mamba, a quien también desenmascaró en el pasado.

En los minutos finales de la contienda, Mamba estaba dominando, pero apareció el colmillo largo y retorcido de Pimpinela quien le dio un beso en la boca al Hijo del Tirantes.

Desconcertado, el referee pensó que Mamba también haría lo mismo, situación que Pimpi aprovechó para llevarlo a la lona y ahí el Tirantes contó muy rápido decretándose la victoria para el veterano gladiador.

“Está muy jovencita y acuérdense que yo soy la ‘Señora de la Lucha Libre’. Ella podrá tener mucha juventud y parecer mujer… bueno, parecía mujer porque ahora sin maquillaje y sin pelo, está horrible”, mencionó Pimpinela.

“No pensaba perder esta noche. Pimpinela me quitó la cabellera pero no la ganas de retirarla. Yo tanto que me cuidaba mi cabello, tenía 12 años con el cabello largo y que Pimpinela me lo quite, jamás se me va a olvidar”, respondió Mamba.

PSYCHO CLOWN Y DR.WAGNER JR. SALVAN SUS MÁSCARAS

En la lucha estelar Carta Brava Jr. y Soul Rocker, perdieron sus máscaras ante Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown. Carta Brava Jr. dijo llamarse Sergio Marca y llevar 15 años como luchador; mientras que Soul Rocker mencionó el nombre de Ignacio Patiño teniendo 15 años de experiencia en los encordados. Murder y Monsther Clown, al igual que El Galeno del Mal y el Psicópata del Ring salvaron sus máscaras.

Con este acontecimiento, ya nada separa a Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown de enfrentarse en Triplemanía XXV –MÁSCARA VS MÁSCARA-.

OTROS RESULTADOS DE VERANO DE ESCÁNDALO

Mesías y Pagano perdieron los Campeonatos en Parejas AAA ante sus odiados rivales, Cuervo y Scoria. Bengala junto a Australian Suicide y Aerostar con Drago como aliados también tuvieron participación. Al finalizar el enfrentamiento, La Crema de la Crema no soportó la derrota y atacó brutalmente al Noa Noa Style quien tuvo que abandonar el Gimnasio Josué Neri Santos en ambulancia.

El enfrentamiento en la Jaula AAA entre Kevin Kross, Texano Jr. e Hijo del Fantasma, fue el escenario idóneo para que la rivalidad que nació recientemente entre los dos últimos llegara a sus máximos alcances. Prueba de ello fue el empate entre Texano Jr. e Hijo del Fantasma, quienes salieron al mismo tiempo de la Jaula AAA, lo que provocó que El Vampiro, Director de Talento de AAA Worlwide, los premiara con la oportunidad de enfrentarse por 3 campeonatos de la empresa, nada más y nada menos que en Triplemania XXV, el sábado 26 de agosto en la Arena Ciudad de México. Hernández fue el causante de la caída de Kross; el guarura de Mundo y Taya explotó ante Vampiro, quien regresó el maletín robado a Máscara de Bronce ante la celebración del público que asistió a Verano de Escándalo.

El “colmillo” de Averno salió a relucir para definir con un foul la lucha entre Los OGT’s y La Parka, Argenis y Lanzelot. Sin embargo, la sombra de Ricky Marvin sigue rondando para atacar a la Organización de Grandes Talentos.

Para iniciar Verano de Escándalo, Máscara de Bronce apareció en el ring del Josué Neri Santos para exigir un enfrentamiento contra Johnny Mundo, por el Megacampeonato de AAA, la cual obtuvo en el Gimnasio Juan de la Barrera, durante la lucha denominada, “La Oportunidad de Oro”. Para sorpresa de los aficionados, el lugar de Mundo, fue tomado por Hernández, quien fue sorprendido y derrotado por Máscara de Bronce. El extranjero no se quedó con los brazos cruzados y robó el maletín 1 de las manos de la joven promesa de AAA Worldwide.









