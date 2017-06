Tapatío revela como se “coló” a la final de la Champions League

Sergio Godoy es el mexicano que celebró en el campo de juego la duodécima del Real Madrid en la final de la Champions League en Cardiff ante la Juve, el originario de Jalisco reveló que su acceso al campo se dio gracias a que un fotógrafo lo apoyó para que entrara como prensa.

“A un lado de mí había un fotógrafo, le dije que me encantaría estar adentro (con los jugadores) y me respondió: ¿quieres entrar?, entra ya”, señaló en una entrevista a Fox Sports.

La foto que dio la vuelta al mundo fue cuando Sergio Ramos lo hizo a un lado para poder posar con la Orejona, a lo que el tapatío respondió: “Era su momento como capitán, no lo tomé como agresión y como colado no me iba a arriesgar a que me sacaran”, concluyó.

Solo….solo…..déjenlo solo¡¡¡¡…..se ve que me quería tocar la camisa y prefirió a la "Orejona"… https://t.co/4qqDkDR9jq — Serch Woodoy (@checo_godoy) June 4, 2017

