Chivas niega interés por Carlos Vela

José Luis Higuera, CEO de Chivas, acalló todos los rumores y afirmó que el club rojiblanco no tiene interés alguno en contratar los servicios del delantero Carlos Vela, quien milita en Europa.

El regreso del “Bombardero” al Rebaño Sagrado, fue uno de los temas más manejados en Cancún, Quintana Roo, donde a partir de mañana comienza el Draft , también conocido como Reunión Anual del Futbol mexicano.

“Lo de Carlos Vela es mentira, no es de los requerimientos del técnico. No hubo contacto ni interés; no entiendo las estrategias de que quieran subirle el precio a Vela. Nosotros no estamos interesados en él”, manifestó el directivo y agregó que tampoco buscan a Henry Martin, de Xolos.

Su presencia en el “Mercado de Piernas”, dijo, es para tratar de contratar un delantero que pidió el entrenador Matías Almeyda (Javier Aquino), pero que de no concretarse no encenderá alarmas pues urden trabajar con gente de la cantera.

“Este draft vamos a estar muy tranquilos tenemos un muy buen equipo, no queremos que salga gente y los refuerzos tienen que ser muy estudiados. Aquino es del gusto de Almeyda pero en estos momentos es difícil que salga de Tigres porque todavía tiene contrato”, añadió.

Finalmente, Higuera dijo que la etapa de inversión en Chivas ya se hizo, y se logró el título, por lo que el paso siguiente es consolidar muy bien al grupo.

“Matías Almeyda ha hecho un gran trabajo, es un técnico que hace crecer al jugador maduro, al joven consolidado y al joven promesa”, añadió.