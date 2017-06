Jersey de novato de Yanquis cuesta miles de dólares

Aaron Judge es el novato sensación de las Grandes Ligas, pero no sólo por su forma de jugar, sino también en el mundo de los negocios ya que su jersey vale miles de dólares.

El toletero de los Yanquis de Nueva York conectó su primer grand slam el pasado 28 de mayo, y la camiseta que utilizó al momento de dar el batazo alcanzó la extraordinaria cifra de 45 mil 568 dólares, al ser vendido por Steiner sports.

Con tan sólo 25 años de edad, Judge encabeza el departamento de cuadrangulares con 18 vuelacercas.

The jersey worn by Aaron Judge on 5/28 when he hit his first career grand slam was sold last night by @steinersports for $45,578. pic.twitter.com/DHUd61siDN

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 5, 2017