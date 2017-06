Brizio acepta pláticas con FMF para llegar a Comisión de Árbitros

Luego de que este martes el gremio arbitral pidiera la cabeza del director de la Comisión de Árbitros, Héctor González Iñárritu, el exsilbante Arturo Brizio aceptó que ya hay pláticas para poder tomar el cargo en el organismo.

Se filtran fotos comprometedoras de Nahima Choura con directivo de Televisa

En una entrevista para ESPN, Brizio además aseguró que ya cuenta con el visto bueno de la Asociación Méxicana de Árbitros, sin embargo dejó en claro que hasta el momento no hay nada en concreto.

“Lo que hay es una plática previa un tanto informal y otra con los muchachos de la AMA, en la cual me hicieron saber que me daban su beneplácito en caso de que existiera la posibilidad de que fuera el presidente de la comisión. No hay nada formal todavía, pero al menos ya existió un acercamiento por parte de la Federación”, señaló.

Recomendado en Publimetro TV: