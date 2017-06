‘Chivahermanos’ regalan playera del Rebaño a niña discriminada

La historia de Milagros (‘Mili’) Hernández no pasó desapercibida y provocó reacciones a todos los niveles, involucrando incluso a los seguidores del Deportivo Guadalajara.

La niña de origen mexicano que vive en Omaha, Nebraska, Estados Unidos fue descalificada de un torneo de futbol para niñas porque usa el cabello corto, lo que hizo pensar a los organizadores del torneo que se trataba de un niño.

Jugadoras profesionales, entre ellas Mia Hamm (considerada una de las mejores de futbolistas de todos los tiempos) ofrecieron su apoyo, y los seguidores de las Chivas de Guadalajara, el club favorito de Mili, no se quedaron atrás.

Héctor, seguidor de Chivas que en Twitter usa la dirección @Hec18, organizó una colecta en línea entre usuarios de Twitter para comprar una camiseta de juego para Mili.

Con la ayuda de otros usuarios fue posible reunir 125 dólares, que sumados a la contribución de Héctor fueron suficientes para comprar las camisetas de local, visitante y del tercer uniforme de Chivas.

Héctor, quien vive en Sacramento, California, y es contador, publicó en Twitter un estado de cuenta con las contribuciones de otros usuarios y un recibo que demuestra las compras de las tres camisetas e incluye el servicio de envío hasta el hogar de la niña.

Al ser contactado para ofrecer su punto de vista, Héctor destaco la contribución de otros usuarios de Twitter, que aportaron dinero para el regalo y ayudaron a encontrar la dirección de ‘Mili’.

Since I'm an accountant and believe in transparency here is the audit trail. $120 raised through PayPal, $5 through Wells Fargo. pic.twitter.com/yl1al1rLR3

