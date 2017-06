Hérculez Gómez califica de indignante el Draft de la Liga MX

Hérculez Gómez, ex jugador de equipos como Puebla y Xolos, ha sido uno de los más críticos con el Draft del futbol mexicano y este año no se quedó callado, al calificar el Régimen de Transferencias de la Liga MX como “indignante”.

“Día muy indígnate para muchos jugadores en México. Ojalá y estos directivos tengan la decencia de hablar con dicho jugador antes de publicar”, escribió Gómez en su cuenta de Twitter.

El año pasado, el ex delantero estadounidense también alzó la voz para hablar sobre el Draft, aunque su mensaje no fue tan incisivo como esta vez.

“Muchísima suerte a todos mis colegas en este draft. Momentos tensos y difíciles para muchos. Ojalá y pronto terminen con esto”, publicó Gómez el 8 de junio de 2016, junto con una pulgar hacia abajo.

Gómez no es el único que ha criticado al Régimen de Transferencias en años recientes. En junio de 2016, el técnico de Chivas, Matías Almeyda, también arremetió contra el sistema de fichajes del futbol mexicano.

“El jugador es un ser humano y no un paquete para vender por aquí y por allá, pero son costumbres que se tienen, que se respetan y habrá quién las comparta, pero yo no”, comentó en su momento el timonel del Rebaño.

Otro que expresó su desacuerdo con el Draft fue Walter Ayoví, quien aseguró: “En lo personal siempre he dicho que los jugadores no somos esclavos de nadie, uno se siente bien donde a uno lo tratan bien, a veces uno tiene un contrato muy largo, pero si no te tratan bien ni modo que te puedas quedar ahí, al menos de que seas un mediocre”.

Ante las críticas, en la Federación Mexicana de Fubol aseguran que el formato del Draft y su sede podrían cambiar a partir del próximo año.