Juan Manuel Márquez sufre lesión y su regreso al ring peligra

Un desgarre en el bíceps izquierdo podría aplazar la reaparición del tetracampeón mundial Juan Manuel Márquez, así reveló el mismo púgil quien acudió a una cita médica esta semana donde se lo detectaron.

El “Dinamita” dijo que se mantendrá ejercitando para no perder la forma física que había logrado en los últimos meses desde que comenzó a entrenar pensando en un regreso a los ensogados luego de más de tres años de no subirse a un ring de manera profesional.

Márquez (56-7.1, 40 KO) reveló el viernes en Golpe a Golpe de ESPN que había sentido un fuerte dolor en el brazo izquierdo tras una combinación que le había pedido Nacho Beristáin en el costal durante una sesión de trabajo en el gimnasio Romanza, y que debido a ello se iba a someter a algunos estudios este lunes.

“Fue un desgarre en el bíceps, me dan de tres a cuatro semanas de recuperación, mientras voy a seguir entrenando, y en el boxeo pues aunque sea con la mano derecha”, dijo Márquez en una breve charla con ESPN, en donde dejó ver su malestar con el tema, aunque también la esperanza de que no fuera algo peor pensando en que no le queda mucho tiempo como boxeador activo.

