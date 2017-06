Ciudad de México. (ICITUS). Para que no quede duda, José Luis Higuera presidente de Chivas, aceptó que el árbitro Luis Enrique Santander forma parte de la nómina de Chivas y tiene contrato vigente. Lo escribió clarito, con todas sus letras, en su página de twitter, como que no quiere la cosa, para que se revuelva aún más el estómago a la comunidad tigre, que se sintió robada por el penalti que Santander no marcó

en el último minuto de la final.