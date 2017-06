Edwin Cardona le dijo que no a Pachuca pese al acuerdo con Rayados

Edwin Cardona descartó jugar en Pachuca la próxima temporada pese a que Monterrey y Tuzos habían llegado a un acuerdo por el jugador.

Como lo adelantó Mediotiempo, el delantero no tiene la intención de formar parte del equipo Pachuca porque sus intenciones son jugar en el futbol europeo.

Pese al acuerdo entre clubes, realizado en el Draft, el delantero de Rayados habló desde la concentración de la Selección de Colombia para informar que no llegaría con los Tuzos.

“Estoy agradecido porque Pachuca se fijó en mí. Pero hasta el momento en mis planes no está ir ahí a Pachuca. Obviamente estoy agradecido porque es un gran club. Es una gran institución pero hasta el momento en mis planes no está en ir a Pachuca. No he arreglado con nadie, no tengo nada oficial y debo arreglar esos temas”, afirmó.

El representante buscará acomodar al mediocampista en España, Reino Unido (Inglaterra, Escocia) o Italia.