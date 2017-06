Warriors vence a Cleveland y está a un triunfo de ser campeón de la NBA

Disparo de tres puntos y dos tiros libres de Kevin Durant dieron esta noche la victoria a Warriors de Golden State por 118-113 sobre Cavaliers de Cleveland, y se puso a una victoria de la coronación en las finales de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA).

Durant terminó con 31 puntos, Klay Thompson con 30 y Stephen Curry con 26, para definir la tercera victoria seguida.

El encuentro inició con un primer cuarto trepidante, con un Cavaliers dominante al principio y al final lo fue Warriors para ganar parcialmente por 39-32, con un concierto de nueve tiros de tres puntos anidados, cuatro de ellos de Klay Thompson, quien aportó 16 unidades, mismas que correspondieron a LeBron James, de la quinteta de casa.

Esos nueve disparos de tres puntos significan una nueva marca para un primer cuarto en la historia de las finales de la NBA, en tanto Thompson se convirtió en el primer elemento de Warriors en lograr 16 puntos o más en un periodo de apertura, después de aquellos 19 de Rick Barry en el tercer juego ante Bullets de Washington, cuando Golden State se coronó por 4-0.

Los campeones iniciaron el segundo periodo con el pie en el acelerador ofensivo y metieron siete puntos seguidos para igualar y en seguida los llamados Dubs tomaron ligera ventaja que mantuvieron hasta la primera mitad con 67-61.

Para entonces Klay Thompson ya contaba con 21 puntos, una efectividad de 63.6 por ciento en tiros de campo, cinco de ellos de tres puntos, en tanto LeBron James sumaba 27, con 78.6 de efectividad en los disparos y tres lances de tres unidades.

El tercer cuarto no fue definitivo como en los dos anteriores encuentros, porque a 8:59 minutos encestó Kevin Love un triple para una pizarra de 71-69 a favor de los de casa y de ahí en adelante se fueron en una cerradísima disputa hasta que a 2:35 minutos del final metió un triple Kyle Korver para un 88-86 y Cleveland cerró 94-89.

El tercer cuarto sirvió para la exhibición de superioridad de “The King James” sobre Stephen Curry, mientras Kyrie Irving continuó contundente, pero la victoria siguió indefinida y a los 45.3 segundos del final llegó el triplete de Durant y a 12.9 segundos sus dos libres, lo cual combinado con fallas de los anfitriones, entre ellas dos pérdidas de balón de LeBron James, se consumó el triunfo por 118-113.

Finalmente, Durant terminó con 31 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias, 55.6 de efectividad en tiros de campo, entre ellos cuatro de tres unidades, en tanto Thompson registró 30-6-2 y Stephen Curry 26-13-6.

Por Cleveland LeBron James registró 39 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias, seguido de Kyrie Irving con 38-6-3 y Earl Joseph Smith con 16-1-0.

Warriors 39 28 22 29- 118

Cavaliers 32 29 33 19- 113

Closer look at that incredible Game 3 win 👀 pic.twitter.com/EFD2cH5dOX

— GoldenStateWarriors (@warriors) June 8, 2017