Argentina se impone a Brasil, en el debut de Sampaoli

Jorge Sampaoli debutó como técnico de la selección de Argentina con un triunfo el viernes 1-0 sobre su histórico rival Brasil en un partido amistoso ante más de 95.000 espectadores en el Melbourne Cricket Ground.



Gabriel Mercado anotó justo antes del entretiempo para sentenciar la victoria argentina, y de paso frenar la racha de nueve triunfos de la selección brasileña desde que Tite tomó las riendas del plantel hace un año.



El defensor empujó la pelota después que Nicolás Otamendi estrelló un cabezazo en un poste, tras un centro de Ángel Di María.



“Es muy bueno más allá del resultado, por la emoción con que jugaron los jugadores y los intentos que tuvieron”, expresó Sampaoli. “Estimula mucho el ganar a Brasil porque para nosotros es un clásico y de cara al futuro siempre ayuda”.



Brasil no contó con Neymar y otras de sus principales figuras, mientras que Sampaoli tuvo en su primer encuentro con la Albiceleste a la mayoría de sus estrellas: Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala y Di María.



“Ganar a Brasil es siempre muy importante, no se jugó un partido para cumplir, se jugó un partido para ganar”, agregó el timonel.



El delantero brasileño Gabriel Jesús fue sacado de la cancha en camilla en el segundo tiempo tras recibir un fuerte golpe de su compañero en el Manchester City, Nicolás Otamendi.



Tras una temporada con el Sevilla, Sampaoli llegó a la selección argentina la semana pasada con la encomienda de enderezar el rumbo en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2018, en las que la Albiceleste marcha quinta, fuera de los cuatro puestos que otorgan un boleto directo. Brasil es líder de la eliminatoria y ya se clasificó a Rusia.



Argentina tiene cuatro partidos pendientes en las eliminatorias, el primero el 31 de agosto contra Uruguay.



“Valorizo el esfuerzo por intentar volcar una idea en un campo de juego en un partido que era muy incómodo para nosotros, porque no había tiempo de preparación”, señaló Sampaoli, el tercer entrenador de Argentina en estas eliminatorias. “Si no hubiera sido por el entusiasmo de jugadores que llevaron camiseta con grandeza, no hubiera sido posible”.



Sampaoli indicó que Messi y Otamendi regresarán a Argentina y no jugarán el martes en otro amistoso ante Singapur.



“Otamendi seguro viaja por su casamiento y Lio creo que también, estaba planificado de esta forma”, señaló.

