Patriotas reciben sus anillos de campeón

Después de varios meses de haber ganado el Super Bowl LI, los jugadores de New England Patriots recibieron su lujoso anillo de Campeones de la NFL, el cual tienen 283 diamantes.

En una ceremonia privada celebrada en la casa del propietario del equipo, Robert Kraft, cada uno de los Pats tomó posesión de la joya, la cual fue entregada por los propietarios de la franquicia. Durante el evento Tom Brady aprovechó para presumir sus cinco anillos.

La argolla tiene en la parte delantera los cinco Trofeos Vince Lombardi, el escudo del equipo y la leyenda “World Champions” (Campeones del mundo). En uno de sus lados está el marcador del juego contra Atlanta; mientras que por dentro lleva la frase “Greatest comeback ever” (El mayor regreso de la historia).

Cabe destacar que este anillo tiene el doble de diamantes que tuvieron las joyas que conmemoraban los triunfos de los Patriots en el Super Bowl del 2004 y 2005.

Con información del diario Récord

The photo you've been waiting for, Part II. pic.twitter.com/uGi28Bslzk — New England Patriots (@Patriots) June 10, 2017

The photo you've been waiting for. pic.twitter.com/ylymVAzlUp — New England Patriots (@Patriots) June 10, 2017

