Lewis Hamilton reina en el GP de Canadá; Checo concluye quinto

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de Canadá 2017 al subir a lo más alto del podio. Su coequipero Valtteri Bottas consiguió el 1-2 para las flechas plateadas y Red Bull de la mano de Daniel Ricciardo cerró el tercer peldaño.

Mientras, el piloto mexicano Sergio Pérez regresó a la zona de puntos, al concluir en el quinto puesto en un cierre “calientito” con su propio coequipero, Esteban Ocor y el volante de Ferrari, Sebastian Vettel quien le arrebató el cuarto lugar en el último giro de la carrera en el circuito de Gilles-Villeneuve, en Montreal, mismo que dominó durante casi toda la competencia .

Aquí el momento del rebase de Vettel a Ocor, quien después fue por el mexicano para escalar del séptimo lugar al cuarto en los últimos giros de la carrera.

LAP 67/70: Drama in the closing stages as VET pushes his way past OCO to take P5

PER remains in P4

RIC P3#CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/SupTM5Z99j

— Formula 1 (@F1) June 11, 2017