Los Warriors se proclaman campeones de la NBA

Kevin Durant encajó 39 puntos y llevó a Warriors de Golden State a vencer a los Cavaliers de Cleveland en el quinto juego de la serie por el título de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), por 129-120, con lo cual la franquicia obtuvo el quinto título en su historia.

Durant, un alero de 28 años, fue elegido el Jugador Más Valioso (MVP) de las finales, distinción que consiguió en su primer año con el uniforme azul y dorado, y permitió a Warriors ponerse 2-1 en las confrontaciones de esta instancia ante Cavaliers.

El encuentro comenzó en medio de una gran expectativa para los anfitriones y de entrada hubo triples de Draymond Green y Klay Thompson para, entre otras acciones, lograr ventaja de 9-4, pero Cavaliers igualó, consiguió dos robos y se puso 13-9.

La lucha en el primer cuarto se volvió intensa porque definía, en gran parte, el rumbo del duelo y prueba de ello es que las victorias consecutivas de los “Dubs” en los tres primeros juegos fueron por cinco, seis y siete puntos de diferencia en ese periodo, mientras Cavaliers ganó el cuarto encuentro con 16 unidades más que el contrario en el arranque.

Cleveland se impuso en el primer periodo por 37-33, apenas ventaja de cuatro puntos y de acuerdo con las predicciones de las estadísticas, ganaría el encuentro.

LeBron James y Kyrie Irving combinaron 12 puntos en esta victoria parcial y por Warriors fue Curry el más explosivo, también con 12 unidades, pero Kevin Durant y Klay Thompson se quedaron con ocho y tres, en ese orden.

Con el arranque del segundo periodo, Durant despertó con triples y la locura se apoderó del público ante los aciertos de los de casa, que se pusieron arriba 54-43 ante las fallas de los visitantes y en medio del avasallamiento momentáneo hubo un conato de bronca entre David West, de Warriors, y Tristan Thompson, de Cavaliers, a 3:08 minutos de la orilla de la primera mitad.

Las acciones continuaron candentes con un enfrentamiento verbal entre Durant y James, pero los “Dubs” no perdieron la concentración y ganaron a la primera mitad por 71-60.

Fueron 16 puntos de diferencia en este segundo periodo y todo se encaminó a la coronación de Warriors, aunque Cavaliers trató de reaccionar, pero no pudo igualar y llegaron al final del tercer cuarto con pizarra de 98-93, a favor de Golden State.

Fue una exhibición de campeonato la ofrecida por Warriors en el último periodo, ante una afición puesta de pie, en plena celebración, alegría que no disfrutaron en las dos anteriores coronaciones, porque el equipo ganó de visita.

Durant agregó a sus 39 puntos la obtención de siete rebotes y cinco asistencias, una efectividad de 70 por ciento en tiros de campo y metió cinco de ocho tiros de tres unidades.

Stephen Curry consiguió 34-6-10 y Andre Iguodala marcó 20-3-3, y el ahora campeón tuvo una efectividad del 51.1 en tiros de campo, además de meter 14 de 38 disparos de tres unidades.

Por Cavaliers quedó LeBron James con 41 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias, escoltado por Kyrie Irving con 26-2-8 y Earl Joseph Smith con 25-3-1.

For the second time in three seasons, the Warriors are your NBA Champions! 🏆 #DubNation #StrengthInNumbers pic.twitter.com/fy1FS6LeUu

— GoldenStateWarriors (@warriors) June 13, 2017