Hacen oficial pelea entre Mayweather y McGregor

Tras varios meses de negociación por fin el boxeador Floyd Mayweather Jr. y el peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, han oficializado el combate inédito entre ambos deportistas de disciplinas diferentes.

La sede será en Las Vegas, Nevadas, el próximo 26 de agosto aparentemente en el MGM Grand Garden Arena, ambos gladiadores hicieron oficial el combate a través de sus redes sociales.

Tras casi dos años de retiro, “Money” regresaría al ring, la última vez lo hizo en septiembre de 2015, tras vencer a Andre Berto. Mientras para el irlandés y campeón de la UFC, sería su primera vez arriba de un ring, por lo tanto, antes que nada tendrá que tramitar una licencia de boxeador en el estado de Nevada, la cual aún no se ha solicitado.

Hay datos que aún no son revelados como el numero de rounds, en que peso se llevará a cabo y la sede, así como quien se llevara el combate por televisión.

Por otro lado, no todo es felicidad, pues días atrás el promotor Óscar de la Hoya hizo un llamado a no apoyar dicha pelea, pues asegura que es un “circo llamado Floyd Mayweather vs. Conor McGregor” que desprotege al boxeo.