México sería campeón del mundo conmigo: Hugo Sánchez

Hugo Sánchez sigue criticando el trabajo de Juan Carlos Osorio al frente de la Selección mexicana; además, asegura que con él como entrenador el Tri sería campeón del mundo.

“Conmigo como entrenador sí (México sería Campeón del mundo), con Osorio no”, declaró el ex futbolista durante el programa ‘Futbol’ Picante’ de ESPN:

De igual forma, Sánchez Márquez cree que si el Tricolor llega a la final de la Copa Confederaciones de Rusia será por los jugadores y no por Osorio. “Por los jugadores podrían ser finalistas, por el técnico no, porque no planea bien los juegos”, declaró.

Por último, cree que el colombiano no saldrá del conjunto azteca aunque fracase en Rusia ya que el momento para irse era después de la goleada de Chile (7-0). “Si no lo echan no se va, si no se fue cuando cayó 7-0, menos si pierde los tres de Confederaciones”, agregó.