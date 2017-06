VIDEO: Sergio Ramos lleva alegría a niños damnificados en Perú

Este es mi amigo Josué. Con sólo 2 años y 8 meses ha conocido de primera mano lo que es una emergencia. Tras sufrir desnutrición aguda, ha vuelto a comer y ya ha ganado 1kg. Sus ojos vuelven a brillar con ilusión y alegría. Un abrazo y una pelota le hacen feliz @unicef_es #ConUNICEFenPerú This is my friend Josué. At just 2 years and 8 months he has first-hand experience of what an emergency is. After suffering acute malnutrition, he is eating again and has gained 1kg. His eyes shine again with excitement and happiness. A hug and a ball make him happy.

