¡El amor se apodera de la lucha libre! Johnny Mundo y Taya se comprometieron

Los luchadores de AAA y Lucha Underground, Johnny Mundo y Taya, hicieron público que contraerán matrimonio.

Los luchadores anunciaron por medio de sus redes sociales el compromiso la noche de este martes, con un tweet cada uno “Ella dijo sí” dijo John Morrison, “dije que sí”, publicó Taya.

El Triplecampeón de AAA y la Reina de Reinas comenzaron su relación en febrero y ahora decidieron dar el siguiente paso en su vida personal.

I said yes!!!!!! pic.twitter.com/XGNk4IGgs2

She said yes!!!!!! pic.twitter.com/k0kCPucNh2

— John Morrison (@TheRealMorrison) June 14, 2017