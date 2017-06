“Me da miedo que la gente mexicana se decepcione”: Brandon Moreno

Con tan sólo 23 años de edad y apenas tres peleas en UFC, el mexicano Brandon Moreno estelarizará la quinta función de la empresa en nuestro país, donde enfrentará al peligroso Sergio Pettis el próximo 5 de agosto en la Arena Ciudad de México.

El nacido en Tijuana, Baja California, va por su cuarta victoria en la promoción para seguir escalando puestos en el ranking, pero también le importa mucho la forma de conseguirlo, pues quiere que los capitalinos se vayan contentos con el espectáculo.

“Me da miedo que la gente se fuera decepcionada de mi desempeño aunque ganara porque al final del día, por el motivo que estoy aquí, es porque quiero demostrar que soy el mejor y eso sí me daría un poco más de pena”, aseveró el peleador peso mosca en una entrevista para Publisport.

¿Cómo te sientes de estelarizar una función de UFC y hacerlo en tu país de origen?

— Es súper rápido. El año pasado en esta misma fecha apenas estaba viendo si entraba o no a The Ultimate Fighter (TUF) y mírame ahora, estaré haciendo mi primer evento estelar en la Arena Ciudad de México, enfrente de toda la gente mexicana, estoy muy contento por eso, espero lo mejor para ese día.

¿Ya lo asmilaste? Encabezarás una función, además de que será la primera estelar en esta división en la que no esté Demetrious Johnson…

— Siempre sueño en grande, me visualizo en lo mejor. No lo esperaba tan rápido, yo esperaba para esto dos, tres años, y no fue así, en menos de un año estoy logrando todo esto y estoy muy agradecido con Dios, con mi equipo de trabajo y con mi familia.

Sigo trabajando muy duro, todavía no lo asimilo totalmente, a veces me despierto y creo que no es cierto, no lo digo de broma, pero siempre me mantengo trabajando duro y plantado muy bien en la tierra para no pensar en cosas malas.

¿Cómo será tu preparación en los próximos meses?

— Lo que queda de junio serán dos semanas en Tijuana y las últimas dos me voy a ir a entrenar a Los Ángeles con TJ Dillashaw, y ya todo julio voy a estar entrenando en el CNAR en la CDMX.

¿Crees que te causará problema la altura de la CDMX?

— No lo creo, me voy a acatar al plan de mis entrenadores. Tengo mi entrenador físico que es Andy Caballero en Tijuana, mi coach Raúl Arvizu y mi entrenador de jiu-jitsu Fernando González, yo soy una persona que cuando se trata de un plan trato de ser lo más obediente posible. Me ponen un plan y lo que pongo de mi parte es el trabajo, hago caso y sigo las instrucciones al pie de la letra.

¿Quiénes de tus compañeros de Entram estarán en tu preparación en CDMX?

— El campamento lo vamos a trabajar diferente, sabemos que mis compañeros Martín Bravo y Teco Quiñonez también van a estar en la cartelera, entonces cada quien va a traer a su gente.

Yo por mi parte voy a tener además de mi entrenador Fernando González, otro compañero de Sonora que se llama Pochito Alday y otro de Florida que se llama Matt Schnell y creo que por ahí viene otro de Costa Rica que se llama Martín Calvo.

¿Qué opinas de tu oponente Sergio Pettis?

— Es un peleador muy completo, su base es de pie, maneja muy bien el striking, tiene muy buenas patadas, pero tampoco tiene miedo a tumbar y llevar la pelea al piso, entonces va a ser una prueba difícil ya que me considero totalmente igual. Sergio es un peleador muy completo.

Hay aficionados mexicanos que han expresado su malestar por esta pelea estelar, esperaban otro combate de más renombre…

— Soy una persona que le gusta saber lo que opina la gente. He visto que hay quienes dicen que no es el evento estelar que ellos quisieran. Al principio me llegué a desesperar un poco pero al final tomé calma y me di cuenta de que hay muchas cosas que no puedo controlar.

Lo único que puedo hacer es entrenar durísimo, poner todo mi corazón en cada entrenamiento para que el día de la pelea hacer que se paren de su asiento y digan: gracias Brandon porque pagué el boleto y me emocioné muchísimo. Les prometo que voy a dar todo”.

De salir avante de este compromiso ante Pettis, ya se habla de un próximo combate ante Henry Cejudo o Joseph Benavidez…

— No es un secreto mi relación con Henry, ni con Joseph, son personas que estimo y en diferentes etapas de mi vida me ayudaron muchísimo. La verdad es que no me interesaría una pelea con ellos si no fuera algo final, si ellos fueran campeones o que yo lo fuera. Cuando alguno de los tres tenga el cinturón ya veremos

¿Qué te preocupa más, perder o dar un mal espectáculo?

— Me preocupa más hacer un mal espectáculo, yo quiero pensar que todas mis peleas en UFC han sido buenas. Lo único que pienso cuando me subo a la jaula es acabar una pelea, nunca me subo pensando en que quiero ganar por decisión, eso ha sido el resultado de mis buenas peleas, porque voy al frente y quiero acabar al tipo que me quiere golpear.

