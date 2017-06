Tinieblas Jr. garantiza lucha espectacular en la Arena Neza

Este sábado Tinieblas Jr. ofrecerá una lucha en la Arena de Ciudad Neza, al oriente de la capital mexicana junto a la empresa que comanda, Federación Universal de Lucha Libre (FULL), por lo que platicamos con él de su presente y su futuro, además del espectáculo que los aficionados podrán disfrutar el fin de semana a partir de las 20:30 horas.

Portador de una leyenda, el hijo de Tinieblas formó la empresa FULL con la cual busca darle exposición a los nuevos valores del “deporte espectáculo”: “Han pasado grandes leyendas por la Arena de Neza”.

“Quién no conoce esa Arena de Neza, han desfilado muchas leyendas de la lucha libre. Nuevamente Federación Universal de Lucha Libre pisa este lugar, después de cinco o seis años y que mejor con este gran cartel. Los aficionados van a disfrutar esa esencia y adrenalina. Van a ver un espectáculo muy agradable, los precios son de 100 pesos, 80 y hasta 50 pesos”.

El hijo del “gigante sabia”, quien en 1990 hizo su debut como luchador profesional, recordó algunos pasajes de su vasta trayectoria revelando el origen de la máscara que hoy porta: “Un señor que se llamaba Valente Pérez conocido a mi papá, quien no sabía que sería luchador, él era fisicoculturista y extra de cine. Y éste señor le dijo ‘¿oye grandote no quieres ser luchador?’. Total que mi papá se convenció, le dieron un nombre. Mi papá es muy creativo, muy ingenioso, pero cuando le dan el diseño de la máscara, como que no le gustó, pensaba que no iba a ver nada con ese diseño. Pero mi papá ya se encargó de darle más forma a la máscara, a los guantes y a la chamarra y de ahí salió Tinieblas”.

También reveló parte de sus secretos para seguir vigente al paso de los años, pues reconoció que no es sencillo estar en el gusto del público de todas las edades, por lo que recomienda a las nuevas generaciones de luchadores ser humildes, ya que considera que la televisión y los medios de comunicación en general pueden deslumbrar a cualquiera.

En este sentido, también explicó el momento que atraviesa con más de dos décadas de experiencia: “Estoy en una parte importante, en una faceta como luchador, como empresario, como promotor, como ser humano. Creo que siempre las cosas pasan por algo y en su momento. Estoy aprendiendo mucho más de este bonito negocio donde conoces gente de todo tipo que te hace madurar y tener más coraje pero un coraje positivo”.

“Cuando tú desprendes buena vibra, toda la gente alrededor es de la misma manera. Es una etapa muy importante dentro de mi carrera. Yo soy católico y Dios hace las cosas por algo y sólo le pido a la gente que esté al pendiente de todo lo que se viene. Le vamos a dar un cambio total de la lucha”.

