Brizio y su paso por Televisa: 'En algún momento también critiqué al América'

El nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio Carter, ha sido criticado en redes sociales por su pasado como comentarista en Televisa, empresa en la que trabajó durante diecinueve años antes de asumir la presidencia. Ante esto, el ex árbitro se defendió diciendo que su relación con la televisora siempre fue meramente laboral.

“Mi relación con Televisa siempre fue laboral… en algún momento también critiqué al América, al equipo de casa… nunca tuve una línea. No me voy en enroque ni mucho menos: renuncio a Televisa, me voy en los mejores términos con las personas que me dieron empleo durante 19 años, pero me voy ya con responsabilidades totalmente diferentes”, dijo Brizio.

Además, Brizio reconoció que su relación con Televisa no se puede borrar y que los reflectores estarán sobre él con cada decisión controvertida. Sin embargo, apeló a la credibilidad que ha generado en su carrera y también dijo que la Comisión de Arbitraje no es una mafia, y que él dirigirá gente decente que no se prestará a ningún tipo de decisión rara.