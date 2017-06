ENTREVISTA: Rubén Rovelo y Homero Richards celebran el Día del Padre a toda velocidad

Rubén Rovelo es el actual líder de la temporada 2017 de la Nascar México y Homero Richards ocupa el quinto lugar, ambos son coequiperos en la escudería Grupo Top ZTE y, además de compartir la pista, también celebrarán este domingo el Día del Padre

Celebras tu primer Día del Padre Rubén, ¿qué tal?

-— Muy padre, lo he disfrutado mucho, Alonso tiene cuatro meses y el año pasado a media temporada ya sabía que iba a ser papá, fue muy padre estar disfrutando todo este tiempo del embarazo y ahora en febrero que llegó que esté en la pistas. Me acompañó a Puebla, la verdad es que está muy pequeño y se complica un poco por todo eso del sol, la tierra y el ruido, pero ya tiene sus orejeras y a las pistas que pueda ir nos va a acompañar.

¿Cómo ha sido el cambio de deportista a papá?

-— Sí es un cambio muy fuerte, me ha gustado mucho, la verdad de todo lo que me habían platicado me habían espantado tanto, pero es lo mejor que te puede pasar, no es nada difícil, es cuestión de trabajar más de tener mejor organización.

¿Ahora sí crees que los niños traen torta bajo el brazo?

-— Sí, aún no entiendo mucho eso de la torta bajo el brazo pero me ha dado muy buena suerte. Dos victorias y ser líder en la actualidad.

Mientras, este Día del Padre será diferente para Homero, pues su hija de nueve años, Ivanna Richards ha seguido sus pasos y hace una semana celebró su primera carrera internacional en Go Karts, donde obtuvo un cuarto lugar en Houston, Texas.

El ser padre ya es una experiencia única Homero, pero que tu hija siga tus pasos, me imagino es algo indescriptible.

-— Es única y que tu hija haga lo que hace toda la familia es un orgullo, que su pasión y su sueño sea el ser piloto.

¿En algún momento imaginaste que Ivanna se dedicaría al deporte de la velocidad?

-— Nunca nos imaginamos que a Ivanna le fuera a gustar tanto, de por sí nunca jugó con muñecas y cosas normalmente de niña, siempre le gustaron los cochecitos, pero sin perder lo que es ser una niña, carga a todos lados con sus peluches, sus elfos de navidad, dice que son de buena suerte.

Ivanna es una niña que compite en un deporte dominado por los hombres ¿qué tan complicado ha llegado a ser eso para ti?

-— Es un deporte de hombres, sin embargo, creo que la mujer siempre ha sido más inteligente ya que cuenta mucho, de repente es difícil transmitir ese extra que le tiene que dar Ivanna, pero lo compensa con otras cosas que las entiende muy bien.

¿Cuál es el mejor consejo que mandas a Ivanna como padre y a la vez como compañero de la misma profesión?

-— Siempre ha sido que lo que vaya a hacer lo haga con pasión, con dedicación y que siempre hay que tratar de ser el mejor en cualquier deporte o en lo que se haga.





Publicidad





En Publimetro TV: