¡Increíble! Ex futbolista que jugó con Pelé y Cruyff ahora es chofer de Uber

El ex futbolista Santiago Formoso puede presumir que compartió el vestidor con tres de los mejores futbolistas de la historia: Pelé, Cruyff y Beckenbauer, sin embargo ahora sólo se dedica a manejar en Uber en New Jersey.

Formosa llegó de España a Estados Unidos y logró conseguir una beca en la universidad de ​Pennsylvania gracias a sus cualidades con la pelota, ahí estudió Arte y literatura, fue lo que contó el propio Santiago para Analistas Oficial.

Es así que jugó con el Connecticut Bicentennials, equipo donde destacó para después emigrar al Cosmos y ahí se ganó la oportunidad de disputar la gira de despedida del ex astro brasileño.

Es por ello que logró compartir la cancha con ex futbolista de la talla de Beckenbauer, Carlos Alberto, Johan Neeskens, Giorgio Chinaglia y Johan Cruyff, con el holandés sólo en un par de partidos amistosos.

No obstante, el sueño se terminó en 1985, cuando decidió colgar los botines luego de nacionalizarse estadounidense y representar al equipo de las barras y las estrellas en los Juegos Panamericanos del 75, en México y la clasificación para los Juegos Olímpicos de 1976.

Fue entonces cuando decidió ser chofer de un taxi y posteriormente de Uber: “Cuando colgué los botines algo tenía que hacer, así que empecé de taxista. Como me fascina el volante, aquí sigo”, declaró para dicho medio.

Posteriormente pudo reencontrarse con O’ rei, sólo para recordar su increíble pasado: “Hace algunos años me lo encontré en un crucero por Venecia y le fui a dar un abrazo, pero al principio no me reconoció. Le dije quién era y me contestó:’ ¡No puede ser! Formoso era un joven con melena y tu eres gordo y calvo’. Nos echamos a reír”.





