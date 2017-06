VIDEO: Muere ex peleador de UFC tras ser noqueado en combate de boxeo

El ex peleador de peso completo de MMA, que perteneció a la empresa UFC, murió después de sufrir un nocaut el viernes pasado durante un combate de boxeo en Canadá.

La hermana de Hague confirmó la noticia a través de su página de facebook:

“Con profunda tristeza y el corazón roto les reporto que Tim (Hague) ha fallecido el día de hoy. Él se encontraba con toda su familia y escuchando su música favorita. Lo extrañaremos mucho”, escribió

Hague de 34 años, fue trasladado al hospital en estado crítico tras ser noqueado en una pelea de boxeo por Adam Braidwood en el Shaw Conference Centre de Edmonton, Alberta, Canada.

Después de propinarle varios duros golpes, Braidwood envió a la lona a Hague en el segundo asalto de donde ya no se pudo levantar y tuvo que ser trasladado al hospital donde finalmente murió.

Hague tuvo cinco peleas en UFC con marca de 1 victoria y 4 derrotas.

Tim Hague in ICU after this massive KO pic.twitter.com/7nqzVWv7Te

— Zombie Prophet (@ZPGIFs) June 17, 2017