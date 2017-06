Boletos para Canelo vs. Golovkin costarán más de 400 mil pesos

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán el próximo 16 de septiembre en Las Vegas, Nevada, y si deseas asistir tendrás que por lo menos gastar mil dólares.

Golden Boy Promotions dio a conocer que la preventa dará inicio este 20 de junio y con ello revelaron los precios que tendrán las entradas para la pelea.

El boleto más barato para la T-Mobile Arena es de mil 45 dólares (18 mil 769 pesos) hasta los 25 mil 36 dólares (449 mil 727 pesos); eso sin contar impuestos y cargos.

Golovkin, campeón mundial mediano de la FIBm AMB y CMB) retó al Canelo Álvarez después de que venciera a Julio César Chávez Jr., el pasado 6 de mayo.

🚨🚨🚨 @Canelo vs @GGGBoxing Social Pre-Sale starts TOMORROW at 10am PT!! (Use Promo Code: CANELOGGG) https://t.co/88mVFwPpf6 #CaneloGGG pic.twitter.com/mtB9yk1LJ4

— GoldenBoyPromotions (@GoldenBoyBoxing) June 19, 2017