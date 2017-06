Marcha la armonía y competitividad en el Tri que disputará Copa Oro

Cuando un equipo de futbol ofrece un desempeño adecuado en la cancha se debe, en gran parte, a que existe armonía en el vestidor, algo que se ve en la selección mexicana que disputa la Copa Confederaciones Rusia 2017 y es lo que quieren hacer con la que jugará Copa Oro, aseguró el delantero Elías Hernández.

“Es de las partes más importantes (la unión de grupo), es lo que te hace ganar cosas, verte mejor en la cancha, si el grupo no está bien en el vestidor no necesariamente salen bien las cosas. Acá el grupo está bien, todos queremos lo mismo, peleando el puesto, cosas que le vienen bien al equipo”, aseguró.

Consideró que “cuando hay un compromiso de todos, la exigencia es esa, si el compañero se exige al cien no puedes ser distinto, todos debemos jalar parejo”.

Afirmó que todo el grupo que se encuentra concentrado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) tiene la mente puesta únicamente en trascender en el torneo de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf).

“Nos estamos preparando lo mejor posible hay compañeros con los que estamos por primera vez, pero hay calidad, todos ponemos mucha disposición para que nos vaya bien a todos”, apuntó.

Destacó que el no ganar la Copa Oro se puede calificar como un fracaso, ya que el objetivo individual y colectivo es el de refrendar el título que lograron en 2015.

“Siempre que no consigues lo que buscas, creo que se toma como fracaso, obvio si no lo consigues se aprende, no creo que haya alguien que compita para perder; tenemos la idea clara de ganar sí o sí, sin darle oportunidad a la derrota”, acotó.

Dejó en claro que, además de buscar el campeonato, esta competencia les abre la posibilidad de “llenarle el ojo” al técnico colombiano Juan Carlos Osorio, de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Sabemos que es una oportunidad muy valiosa, la queremos aprovechar, sabemos lo que nos estamos jugando; los que están allá (en Rusia) quieren un sitio, los que estamos aquí queremos mostrarnos, esperemos que las cosas salgan bien, hay calidad en los jugadores para sumar y conseguir cosas importantes”, sentenció.

Pizarro descarta que jugadores que militan en Europa sean “mano” para Rusia 2018

El volante Rodolfo Pizarro descartó que los jugadores que estén en Europa tengan ventaja para integrar la selección mexicana de futbol que disputará la Copa del Mundo Rusia 2018.

El pasado domingo, en el debut del equipo en la Copa Confederaciones Rusia 2017, en el once inicial que mandó a la cancha el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, todos los elementos considerados militan en el “Viejo Continente”, además que de la lista de 23, 14 juegan en Europa.

“Con el profe (Osorio) ha habido mucha oportunidad, con las rotaciones ha visto a muchos jugadores, creo que no (estamos en desventaja), la verdad que todos han tenido su oportunidad y los que están jugando es porque están en su mejor momento”, consideró.

En conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el elemento de Chivas de Guadalajara aseguró que son conscientes que la lucha en el Tri es muy complicada, por lo que tratan de hacer su trabajo y demostrar que tienen calidad para ser considerados en cualquier competencia,

“México desde hace tiempo ha demostrado un nivel más alto, eso nos motiva a seguir por el mismo camino para tratar de competir”, apuntó.

De cara a lo que será la Copa Oro, consideró que, más que presionarlos el hecho de que se diga que es una obligación ganarla, es algo que los impulsa.

“Es nos motiva, sabemos que México es el más importante en Concacaf, en todas las competencias debe competir y eso, más que meternos presión, nos motiva”, sentenció.

La escuadra que está bajo el mando de Luis Pompilio Páez, auxiliar técnico de Osorio, continuará este martes con su preparación y el viernes jugará un partido amistoso contra un equipo del Ascenso MX por definir.