Almeyda garantiza un Chivas protagonista de nuevo

El 28 de mayo pasado, Chivas conquistó el título número 12 de su historia. Pero el equipo no da lugar al conformismo. Matías Almeyda, técnico del Guadalajara, asegura que eso no se verá. No sufrirá por “campeonitis”. El técnico, incluso, va más allá y se atreve a prometer un cuadro protagonista para el próximo Torneo Apertura 2017.

“Yo garantizo que el equipo será protagonista otra vez porque nuestro ADN es de ganadores y queremos seguir siendo ganadores”, dijo el entrenador argentino. Después de la práctica de este martes, antes de viajar a Cancún, el “Pelado” atendió a los medios de comunicación.

En la sala de prensa Pascual “Pato” Gómez, el entrenador prometió no permitir que aparezca el conformismo en el plantel. “La experiencia a mí me ha hecho que aprenda algunas cosas en el futbol. Ese es un punto importante para aterrizar: ya se terminó, ya fue (el título). Hoy se arranca otra vez con las mismas ganas, con la misma pasión y con la misma decisión de seguir por más”, explicó.

“Yo sé que ellos (jugadores) lo quieren porque tomarle el gustito de ser campeones es lindo, es importante. Y todo depende del trabajo. Podrán ver cómo entrenamos. Verán quién está cambiado y quién no. Así va a ser durante todo el año. Podrán comparar si el jugador de Chivas cambió su manera de entrenar, si cambió su fuego sagrado o si está relajado. Yo no voy a permitir nada de eso”, advirtió el estratega sudamericano.

Ahora, después de levantar la 12, el Guadalajara irá por más. “Lo que sucedió ya queda marcado en la historia. Eso lo utilizamos para tener fuerza y confianza de que vamos por buen camino, pero muy tranquilos. Si algo tiene este grupo es humildad”, aseveró Almeyda.

No pedirá aplazar la primera fecha

Guadalajara tiene siete futbolistas en Selección Mexicana. Oswaldo Alanís y Rodolfo Cota están en la Copa Confederaciones. Jair Pereira, Hedgardo Marín, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda y Alan Pulido se encuentran concentrados para la Copa Oro.

A los primeros dos se les darán días de vacaciones después de su compromiso con el Tricolor. Los otros cinco no estarían disponibles para las primeras dos fechas en caso de que México llegue a las últimas instancias del certamen de la Concacaf. Pero a pesar de ello, Matías Almeyda revela que Chivas no pedirá posponer sus primeros encuentros del Apertura 2017.

“Me pone muy contento todos los que están en Selección, por ellos. Sé lo que están disfrutando. Ser campeón y llegar a Selección te da prestigio. Ya era hora que tantos jugadores de Chivas regresaran a Selección. Nos golpea un poco, pero no es pretexto, confío en el trabajo de pretemporada con nuestros jóvenes. Los demás se han reforzado muy fuerte y nosotros nos reforzamos con nuestros jóvenes”, afirmó.

“No he analizado eso (pedir que se pospongan los primeros partidos del torneo) porque tenemos una Final el 16 de julio (Campeón de campeones) con Tigres. Entonces no. Creemos que podemos hacer una buena pretemporada y darles confianza a nuestros jóvenes. No vamos a pedir nada, porque después cambiar fechar puede ser más difícil. No hay pretexto: trataremos de ser protagonistas con nuestros jóvenes y pensar que se puede”, concluyó Matías Almeyda.

