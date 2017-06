Hawks mandan “a volar” a Dwight Howard

Los Hornets de Charlotte llegaron a un acuerdo para adquirir al pívot Dwight Howard en un canje con los Hawks de Atlanta, dijo una persona con conocimiento de la situación.

Los Hawks enviarán a Howard y la 31ra selección global del draft del jueves a Charlotte a cambio del pívot Miles Plumlee, el escolta Marco Belinelli y la 41ra selección, dijo la fuente a The Associated Press a condición de anonimato debido a que el canje aún no es oficial.

Howard jugará en su tercer equipo en las últimas tres temporadas después de una desastrosa estadía con Atlanta, su ciudad natal.

Howard firmó un contrato por tres años y 70.5 millones de dólares con los Hawks y posteriormente se ausentó en el último periodo en dos de los seis juegos de playoffs de Atlanta, que cayó en la primera ronda ante los Wizards de Washington.

