'Chupete' Suazo entrenó por primera vez en su regreso al profesionalismo

Humberto Suazo sostuvo su primer entrenamiento con el San Antonio Unido de la Segunda División de Chile, en la aventura que supone el regreso al profesionalismo del delantero.

El propio club chileno se encargó de difundir las imágenes de la primera práctica del Chupete, en lo que catalogaron como el inicio de la era de Guillermo Pérez, quien será el entrenador que busca el ascenso a Primera B.

Suazo fue convencido por el cuerpo técnico del club chileno, una noticia que sorprendió al propio presidente Danilo Rojas.

“Es un secreto a voces desde el martes. La verdad es que no tengo claro el tema. Ellos (el cuerpo técnico) se encargaron del asunto. De hecho, me sorprendieron porque habíamos pactado una reunión para este lunes para ver el tema de refuerzos y hoy (ayer) me llamaron para decirme que Chupete estaba acordado. Se adelantaron a la reunión”, dijo.

Con 36 años de edad y tras su retiro en enero del 2016, Humberto volverá al ámbito profesional luego de que en mayo de ese año volvió a usar los botines, pero en la categoría amateur con Lo Gallardo de San Antonio, Chile, su ciudad natal.

Recomendado en Publimetro TV: