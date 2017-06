Conejita de Playboy revela cómo fue su noche con Ronaldinho

La peruana Ania Gadea reveló que sí salió con el astro brasileño Ronaldinho, a quien cada día se le puede relacionar con alguna mujer bella, no en vano se le ha adjudicado el calificativo de “mujeriego”.

La peruana en noviembre pasado subió una foto con el delantero en lo que parecía una cena romántica y fue hasta hoy que en una entrevista confirmó que sí comieron juntos.

“Sí, tuvimos una cena. No quiero hablar de eso, jajaja. Es una persona amable, humilde, quizá no es como lo pintan. Es muy tranquilo, pero no deseo hablar más de él”, dijo

Defendió al brasileño asegurando que son calumnias todo lo que se dice de él, pues “Ronaldinho es una persona humilde, linda”, ya que lo que se señala de él “no es cierto”, ante la insistencia de saber cómo coincidieron no quiso hablar “Eso no lo diré. Tan sólo que es una persona encantadora”.

Aquí te dejamos una galería de la bella Ania Gadea y la foto que subió con el ex del Barcelona:















Publicidad















TAMBIÉN PUEDES VER